"One Piece" bricht sämtliche Rekorde, denn mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren (Stand August 2022) ist es die meistverkaufte Mangaserie weltweit. Von der gleichnamigen Anime-Serie existieren mittlerweile bereits über 1.100 Episoden. Im Ursprungsland Japan kann man in der Welt des berühmten Mangas aufgrund der Vielfalt an Sehenswürdigkeiten regelrecht abtauchen.