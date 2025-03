Die wohl bekannteste Internet-Oma Deutschlands ist tot. Oma Lotti ist am 10. März im Alter von 93 Jahren im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen verstorben. Die tiefe Freundschaft zu ihrem Pfleger Rashid Hamid (32) bewegte eine große Community im Netz .

In einem Instagram-Posting bestätigte der 32-jährige Pfleger den Tod von Oma Lotti. "Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben , denn meine beste Freundin - die Oma Lotti - ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen".

Oma Lotti und ihr Pfleger erlangten durch ihre humorvollen, authentischen Videos und Sketche auf Instagram große Bekanntheit. Gemeinsam verkündeten sie 2024 etwa die Nominierung von Fußball-Star Jonathan Tah für den deutschen EM-Kader und sorgten damit für ihren Social-Media-Durchbruch. Ihre Videos erreichten seither zehntausende Nutzer . Vor allem Oma Lottis ehrliche Ratschläge kamen bei zahlreichen Fans gut an und lösten auch in Rashid etwas aus.

"Ich hab in der Zeit mit Oma Lotti lernen können, dass die Freundschaft kein Alter kennt und es vollkommen egal ist, welche Herkunft man hat, denn das einzig wichtige im Leben ist, das Herz am richtigen Fleck zu haben", spricht Rashid anschließend direkt in die Kamera und kämpft mit den Tränen.