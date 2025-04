"Livvy" hat ausgesorgt, denn neben ihrer sportlichen Laufbahn baute sie sich ein lukratives Standbein als erfolgreiche Influencerin auf. Auf Instagram und TikTok folgen ihr in Summe mehr als 13 Millionen Fans.

Die 22-Jährige beabsichtigt, in Zukunft mehr Zeit mit ihrem Freund, dem Baseballspieler Paul Skenes, zu verbringen.

Mit einer emotionalen Videobotschaft nahm Dunne am 22. April Abschied vom Leistungssport. Ihre Mannschaft (LSU Tigers) hat es nicht geschafft, den nationalen Meistertitel zu verteidigen und schied im Halbfinale der NCAA-Meisterschaft aus. Dunne selbst konnte aufgrund einer Kniescheibenfraktur schweren Herzens nicht am Wettkampf, dem letzten Heimwettkampf ihrer Karriere, teilnehmen.

Wie hoch ist Olivia Dunnes Vermögen?

Die ehemalige Kunstturnerin enthüllte im Juli 2023, dass sie mehr als 500.000 US-Dollar (rund 440.000 Euro) für einen einzigen Social-Media-Beitrag erhalten habe. "Ja, ich habe großes Glück. Für mich ist das einfach verrückt", so Dunne in einem "Full Send Podcast"-Interview. Mit über 13 Millionen Followern in den sozialen Medien wurde sie zur höchstbezahlten NCAA-Athletin. Namhafte Marken wie L'Oréal und Motorola zählen zu ihren Werbepartnern.

Ihre jährlichen Einnahmen werden laut Forbes auf rund 3,9 Millionen US-Dollar (3,4 Millionen Euro) geschätzt. Ihr geschätztes Vermögen soll in etwa 6 Millionen US-Dollar (5,3 Millionen Euro) umfassen ‒ Tendenz steigend.