"Office Air Theory": Warum wir im Büro plötzlich schlechter aussehen

In der Früh noch herausgeputzt, mittags bereits müde? Was viele lange für Einbildung hielten, entwickelt sich gerade zum viralen Gesprächsthema: die sogenannte "Office Air Theory" (zu deutsch Büroluft-Theorie). Doch was steckt dahinter?

Was versteht man unter der "Office Air Theory" Die Ausgangsbeobachtung ist simpel: Der gepflegte Look vom Morgen scheint im Laufe des Arbeitstags zu verblassen. Was lange als subjektives Empfinden galt, wird nun massenhaft bestätigt. Millionen Views und tausende Kommentare zeigen, wie weit verbreitet dieses Gefühl ist. Nur wenige Stunde nachdem man eigentlich gestriegelt und geschniegelt das Haus verlässt und das Büro betreten hat, wirkt alles fahl, müde, irgendwie "off".

Woher kommt die Theorie? Hinter der "Office Air Theory" steht die Content Creatorin Noa Donlan, die sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Community rund um Lifestyle-, Beauty- und Alltagsbeobachtungen aufgebaut hat. Die Influencerin begründet die Theorie vor allem mit wiederkehrenden Beobachtungen aus ihrem eigenen Alltag, die sie in ihren Videos pointiert zusammenfasst. Im Zentrum steht die Annahme, dass nicht Make-up, Styling oder individuelle Verfassung ausschlaggebend sind, sondern äußere Faktoren im Büro selbst.

Warum sehen wir im Büro anders aus? Donlan verweist dabei insbesondere auf trockene, klimatisierte Luft, künstliche Beleuchtung und eine oft stagnierende Umgebung ohne Frischluftzufuhr. Die möglichen Auswirkungen sind vielfältig: Haut verliert Feuchtigkeit und wirkt schneller fahl oder gereizt

und wirkt schneller fahl oder gereizt Haare verändern ihre Struktur , wirken am Ansatz fettig und in den Längen trocken

, wirken am Ansatz fettig und in den Längen trocken Augen und Schleimhäute reagieren empfindlich, was zu Trockenheitsgefühlen führt Zusätzlich können Staub und Allergene durch Lüftungssysteme verteilt werden, was die Belastung weiter erhöht – insbesondere bei sensibler Haut oder bestehenden Hauterkrankungen.

Zahlreiche - vor allem weibliche - User berichten, sie hätten erst durch die viralen Videos bemerkt, dass es sich nicht um ein individuelles Problem handelt. Einzelne Videos von Noa Donlan erreichen laut People Magazin bis zu 25 Millionen Views innerhalb eines Monats. Parallel dazu haben weitere Creator:innen eigene Clips zum Thema veröffentlicht, die ebenfalls mehrere Millionen Aufrufe erzielen.