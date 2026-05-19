Am 13. Mai wurde auf Amazon Prime die Serie "Off Campus" veröffentlicht. Die Show wurde von der Bücherreihe von Elle Kennedy adaptiert, die insgesamt fünf Bücher umfasst. Im ersten Teil "The Deal", das 2015 erschienen ist, dreht sich alles um die Geschichte der Einser-Studentin Hannah Wells und dem Captain des Eishockey-Teams Garrett Graham der Briar University.

Worum geht es in "Off Campus"? Die Amazon-Prime-Serie "Off Campus" erzählt davon, wie Hannah (Ella Bright) und Garrett (Belmont Cameli) einen Deal eingehen, damit die schüchterne Studentin ihren Schwarm Justin Kohl (Josh Heuston) erobern kann. Die Songwriterin und der Star-Eishockeyspieler gehen eine Fake-Beziehung ein, um Justin eifersüchtig zu machen. Im Gegenzug dafür unterrichtet Hannah das sportliche Nachwuchstalent, das eine wichtige Prüfung schaffen muss. Doch aus der vermeintlich gespielten Romanze entwickeln sich plötzlich echte Gefühle, was für eine Menge Chaos und Herzschmerz sorgt.

Fans von Serie begeistert Auf Social Media wird die Buchadaption in großen Tönen gelobt. Zwar wurden einige Szenen aus dem Buch verändert, dennoch sind die Fans von der Show überzeugt. "Ich wünschte, ich könnte meine Erinnerung löschen, damit ich alle Episoden sehen kann, als wäre es das erste Mal", schreibt eine Userin unter einem Beitrag des offiziellen "Off Campus"-Instagram-Profils. "Ich habe es bereits vier Mal angeschaut und ich bereue nichts", heißt es in einem anderen Kommentar. Kein Wunder, auf der Film- und Serienplattform Rotten Tomatoes hat die Show ein Ranking von 96 Prozent ergattert.

Was steckt hinter Garrett Grahams Tattoo? Nicht nur in den ersten Minuten im Trailer, sondern auch mehrmals in der Show sieht man das Rücken-Tattoo von Garrett Graham, das zwischen seinen Schulterblättern prangert. In Latein ist der Schriftzug "nullum gratuitum prandium" zu lesen. Im Vergleich zur Buchvorlage, in der Garrett ein Feuer-Tattoo auf seinem Arm hat, wurde das Körperbild der Show geändert.

Wie Garrett-Schauspieler Belmont Cameli gegenüber Teen Vogue erklärte, war es seine Idee, dem Tattoo eine tiefgründigere Bedeutung zu geben. Der lateinische Spruch bedeutet übersetzt: "Es gibt kein kostenloses Mittagessen", was sich auf die Annahme, dass nichts im Leben umsonst ist, umlegen lässt. "Was es im Wesentlichen bedeutet, ist, dass alles im Leben verdient werden muss. Alles hat seinen Preis; nichts kommt umsonst“, erklärte Cameli, der enthüllt, dass dieser Spruch auch das Motto seines Highschool-Ringerteams war. „Es ist ein zentraler Grundsatz von Garretts Persönlichkeit, dass er sich weigert, irgendetwas geschenkt zu bekommen. Er möchte sich alle Auszeichnungen und Erfolge verdienen.“