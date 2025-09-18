In der Show "Der Sommer, als ich schön wurde" (Originaltitel: "The Summer I Turned Pretty") geht es um Isabel "Belly" Conklin, die ihre Sommer regelmäßig im Strandhaus der Fisher-Familie verbringt. Vor allem mit den beiden Söhnen Conrad und Jeremiah entwickelt sich im Laufe der Serie ein kompliziertes Liebesdreieck. Die Geschichte basiert auf der Bestseller-Trilogie von Autorin Jenny Han, das sich zu einem globalen Phänomen entwickelt hat.

Drei Staffeln lang konnten die Fans die Geschichte rund um Belly und die Fisher-Brüder verfolgen. Am 17. Oktober wurde das offizielle Finale der Show auf Amazon Prime ausgestrahlt. Die letzte Folge hat zu zahlreichen Reaktionen und Diskussion auf Social Media geführt. Waren die Fans mit dem Ende zufrieden?

Achtung, Spoiler! Das passiert im Staffelfinale In der dritten Staffel dreht sich zu Beginn alles um die Beziehung zwischen Belly und Jeremiah, die seit vier Jahren zusammen sind. Neben einem Seitensprung ihres Partners während einer Beziehungspause, einer Blitz-Verlobung und Conrads plötzlichen Liebesbekundungen an Belly, gerät die Situation aus den Fugen und die Liebe mit Jeremiah zerbricht. Nachdem die Hochzeit mit Jermiah abgesagt wurde und Conklin nach ihrem Auslandssemester weiterhin in Paris lebt, steht plötzlich Conrad einen Tag vor ihrem Geburtstag vor ihrer Tür. Belly, die mittlerweile auch nicht mehr mit Benito zusammen ist, den sie in der französischen Hauptstadt kennengelernt hat, verbringt den Tag mit ihrem Ex-Freund.

Nach einem Geburtstagsessen mit Conklins neuen Freunden endet die Nacht in ihrer Wohnung, in der sie mit Conrad ihre alte Liebe erneut aufflammen lässt. Nach einem emotionalen Gespräch bittet sie ihn, sichtlich überfordert von ihren Gefühlen, zu gehen. Kurz darauf wird ihr bewusst, dass sie Conrad weiterhin liebt und läuft ihm nach, um ihre Liebe zu gestehen. In einer finalen Szene sieht man das Pärchen wieder im Strandhaus in Cousins.

So reagierten die Fans auf das Finale Die Mehrheit zeigte sich auf Social Media erleichtert, dass sich Belly Conklin für ihre Jugendliebe Conrad entschieden hat. "Nun, wir haben es geschafft, Bellyconrad Nation, 3 Jahre Folter, aber wir haben es geschafft", heißt es beispielsweise auf X (ehemals Twitter).

Großes Lob gab es auch für das emotionale Finale und das Liebes-Comeback zwischen Belly und Conrad. "Sie [Belly] hat so viel Glück, dass Conrad keine Selbstachtung hat 😭😭", scherzte eine Userin auf TikTok. "Mussten sie mein Connie-Baby auch in der letzten Folge zum Weinen bringen? Er hat schon genug gekämpft😭😭", kommentierte eine weitere Nutzerin. Zahlreiche Fans waren von der schauspielerischen Leistung von Lola Tung und Christopher Briney begeistert, die Belly und Conrad verkörpern. Vor allem ihre herzzerreißende Performance vor der großen Liebesbekundung im Finale fand großen Anklang im Netz.

Viele offene Fragen nach dem Finale Auf Social Media wurde jedoch auch heiß darüber diskutiert, dass ein Zusammenkommen der Familie gefehlt hätte und viele Fragen noch offen geblieben wären. So weiß man beispielsweise nicht, wie das Umfeld auf das Liebes-Revival von Belly und Conrad oder die neue Liebe zwischen Jeremiah und Denise reagiert hat. "Endlich hat er jemanden, der ihn von ganzem Herzen liebt und seinen Bruder hasst 😭💀", scherzte eine Userin auf TikTok.

Auch die Tatsache, dass Steven, Taylor und Denise nach San Francisco ziehen werden, bleibt unbehandelt. Zudem ist offen, ob Jeremiah mitgeht. Wie die Beziehung zwischen Laurel und Ex-Mann John Conklin weitergeht, ist ebenfalls unklar. Hier zeigen sich die Fans etwas enttäuscht, denn das Finale hätte sich "zu gehetzt" angefühlt.

"Der Sommer als ich schön wurde"-Fortsetzung als Film geplant Am Ende des Finales wurden die Fans mit einem potenziellen Sequel geteasert: In einer handgeschriebenen Nachricht von Autorin Han wurde angedeutet, dass das Publikum die beliebten Charaktere möglicherweise eines Sommers in Cousins ​​wiedersehen könnten. Kurze Zeit später wurde von Amazon Prime offiziell bestätigt, dass es einen "Der Sommer, als ich schön wurde"-Film geben wird.