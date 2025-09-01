Paukenschlag: Wird diese beliebte Netflix-Show bald abgesetzt?
Die US-amerikanische-Show "Too Hot to Handle" (deutscher Titel: "Finger weg!") flimmerte erstmals 2020 über die Bildschirme der Netflix-Abonnenten. Der Dating-Hit erfreute sich solch enormer Popularität, dass er auch in Ländern wie Spanien, Italien oder Brasilien übernommen wurde. Sogar ein deutscher Ableger der Sendung stürmte den Streaminganbieter. Doch nun bangen die Zuschauer um die Zukunft der Original-Serie.
Steht die US-Show vor dem Aus?
Sendung soll "auf Eis gelegt" werden
Ein Insider enthüllte gegenüber der britischen Sun, dass die Sendung nach der sechsten Staffel "auf Eis gelegt" werden soll. Ein Comeback der Show sei zwar nicht ausgeschlossen, doch "die Zeichen stehen unter den aktuellen Umständen nicht gut."
- 14 Singles verbringen einen "Urlaub" zusammen in einer Villa.
- Sie gehen davon aus, dass dieser von intensiven Flirtereien und viel Körperkontakt geprägt wird.
- Doch schnell wird klar, dass die Teilnehmer ihre Libido in Schach halten müssen, denn wer auf Küssen und Sex verzichtet, hat die Chance auf ein Preisgeld von 200.000 Euro.
- Ihr Verhalten wird von dem Roboter "Lana" beobachtet, der auch Regelverstöße meldet, die den Kandidaten einige Tausend Euro kosten können.
Konkurrenten zu erfolgreich?
Grund für Entscheidung sei laut dem Insider vor allem, weil der "Wettbewerb um die Zuschauer hart ist und andere Dating-Shows wie Love Is Blind von Netflix sehr erfolgreich sind."
Ob sich die Gerüchte tatsächlich bewahrheiten, bleibt also abzuwarten. Die sechste Staffel der US-amerikanischen Show wurde 2024 ausgestrahlt. Seit 18. Juli können Fans die erste Staffel von "Too Hot to Handle: Italy" auf Netflix streamen.
