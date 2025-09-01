Die US-amerikanische-Show "Too Hot to Handle" (deutscher Titel: "Finger weg!") flimmerte erstmals 2020 über die Bildschirme der Netflix-Abonnenten. Der Dating-Hit erfreute sich solch enormer Popularität, dass er auch in Ländern wie Spanien, Italien oder Brasilien übernommen wurde. Sogar ein deutscher Ableger der Sendung stürmte den Streaminganbieter. Doch nun bangen die Zuschauer um die Zukunft der Original-Serie.

Steht die US-Show vor dem Aus?