Sommerhaus der Stars 2025: Wer sind die Gewinner?

Auch dieses Jahr ziehen acht Promi-Pärchen in die TV-WG von "Das Sommerhaus der Stars". Die Show verspricht nicht nur gute Unterhaltung mit spannenden Challenges, denen sich die Kandidaten stellen müssen, sondern auch ganz viel Drama. Die Promis spielen um ein Preisgeld von 75.000 Euro und den Titel "Das Promipaar des Jahres". Das Finale wird am Dienstag, 18. November 2025, um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

Achtung, Spoiler! Wer hat das Finale gewonnen? Die finale Folge ist bereits seit 11. November auf RTL+ zu sehen. Im entscheidenden Spiel "Zieh Leine" traten Jenny und Marvin gegen Edda und Micha an. Dabei konnten sich tatsächlich Edda und Micha durchsetzen und sich den Titel als "Das Promipaar des Jahres" sichern. Sie gewinnen satte 50.000 Euro Preisgeld. Das Pärchen fiel während der letzten Folgen vor allem durch Streitigkeiten auf, gegenüber Bild erklärte die Influencerin, wie ihnen der Sieg gelungen ist: "Wir haben uns heute das erste Mal richtig zusammengerissen, wussten nämlich schon vorher: Wir müssen jetzt endlich funktionieren. Und dann hat es tatsächlich geklappt." Wofür sie das Preisgeld anwenden werden, ist noch nicht bekannt.

Wann ist das Wiedersehen? RTL+: Dienstag, 18. November 2025

RTL: Dienstag, 25. November 2025, um 20.15 Uhr

Achtung, Spoiler! Folge 9: Wer ist raus? In Folge 9 hagelt es einige Beleidigungen von Micha gegen Louisa. Seine Freundin Edda ist der Meinung, dass die Kandidatin und ihr Partner Pascal hinterrücks über sie reden. Die TikTokerin stellt das Paar zur Rede, doch Louisa ätzt zurück, doch dann schießt Micha über das Ziel hinaus und beschimpft Louisa und schreit sie an, dass sie die "Fresse" halten soll. Pascal eilt seiner Freundin zu Hilfe und kurz scheint es so, als ob die zwei Hitzköpfe handgreiflich werden. Schlussendlich kann sie Marvin Kleinen trennen.

Edda möchte ihrem Schatz im Anschluss erklären, dass er sich im Ton vergriffen hat und seinen Ausraste "niveaulos" findet. Schlussendlich müssen tatsächlich die zwei streitenden Pärchen in der Exit-Challenge "Gib's mir, Baby" gegeneinander antreten, um sich den "Sommerhaus"-Platz zu sichern. Edda und Micha können knapp das Spiel gewinnen und somit müssen Louise und Pascal die Show verlassen.

Folge 8: Jochen und Tina Horst sind raus In Folge acht wird das Publikum mit deinem Doppel-Exit überrascht: Tommy und Paulina müssen in einer Challenge gegen Jochen und Tina antreten. In dem Spiel müssen die Pärchen fünf Eier auf einem überdimensionalen Plastikschnabel transportieren und dabei schneller als ihre Gegner und Gegnerinnen sein. Tommy und Paulina können dabei punkten und siegen. Jochen Horst zeigt sich geschlagen und gibt zu, dass er "versagt" hätte. Somit müssen Jochen und Tina ihre Koffer packen.

Doch trotz der Siegesparade von Tommy und Paulina müssen sie ebenfalls die Koffer packen. Sie haben beim Fahrrad-Spiel "Auf Abwegen" vollkommen versagt und gegen ihre Erzfeinde, Tara und Dennis, verloren – die Influencerin und ihr Freund dürfen nun entscheiden, wer geht. Die Wahl fällt auf das Verliererpärchen, das sich fassungslos zeigt. Vor allem die 28-Jährige bricht in Tränen aus. Tara zeigt sich zufrieden, sie war froh, dass sie den Rausschmiss "höchstpersönlich" ausführen durfte.

Folge 7: Niemand ist raus In der siebten Folge ist vor allem das Beziehungsdrama zwischen Edda und Michael nicht zu übersehen und sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Trotz der Komplikationen kann das Pärchen im Haus bleiben, weil sie sich beim Spiel "Buchstabensalat" beweisen. Sie entscheiden sich dafür, sich selbst zu sichern, anstatt einem anderen Pärchen das Stimmrecht zu entziehen. Auch Tara und Dennis sind durch ihren Sieg im ersten Paarspiel vor dem Show-Aus gesichert. Folgende vier Paare müssen jedoch in der nächsten Folge zittern: Tina und Jochen

Louise und Pascal

Paulina und Tommy

Sarah und Ersin Auch in Folge sieben dürfen also alle Paare vorerst im Sommerhaus bleiben.

Folge 6: Niemand ist raus In Folge sechs wird vor allem klar, dass der Haussegen bei den Nachrückern Joelle Jahnel und ihr Freund Ersin schief hängt. Für Jahel ist die Teilnahme an der Show gleichzeitig eine Beziehungsprobe. Neben Fremdgehvorwürfen und Peinlichkeiten vor den restlichen Kandidaten und Kandidatinnen, kann Ersin nicht einmal beantworten, ob er noch mit seiner Liebsten zusammen ist. Das Sommerhaus muss in dieser Folge niemand verlassen. Das Stimmungsbarometer zeigt jedoch, dass vor allem Jochen und Tina nicht besonders beliebt sind.

Folge 5: Ryan Wöhrl und Lina sind raus In Folge 5 stand die Exit-Challenge zwischen Tara und Dennis sowie Lina und Ryan an. Die Pärchen musste mit zwei Seilen dünne Holzblöcke von einer Seite zur nächsten balancieren. Die Austro-Influencerin und ihr Freund Dennis konnten sich dabei beweisen und gewinnen. Damit mussten der Content Creator Ryan Wöhrl und seine Herzdame Lina das Sommerhaus verlassen. Gleich nach dem Rauswurf wurde das Sommerhaus neu aufgemischt: Die Ex-"DSDS"-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund Ersin zogen in die Show.

Folge 4: Niemand muss das Haus verlassen Vor allem zwischen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart kriselt es in der vierten Folge. Die Influencerin fühlte sich von ihrem Partner vorgeführt, als die Frage aufkam, ob Degenhart für das Playboy-Magazin ein Nacktshooting machen würde, verneinte sie das. Kleinen hielt jedoch dagegen und behauptete, dass sie das "natürlich" machen würde. Immerhin hätte seine Freundin schon in der Vergangenheit anzügliche Fotos in Auftrag gegeben zu haben. Degenhart fing daraufhin zu weinen an, was in einem riesigen Streit mündete. Ihr Herzblatt bezeichnete ihre Tränen als "cringe". Der kleine Bruder von TV-Star Calvin Kleinen wollte die Show mit seiner Freundin sogar verlassen. Im Endeffekt konnte sich das Pärchen wieder zusammenraufen und beschloss, die Show weiterhin zu bestreiten.

Beim Safety-Spiel konnten sich Edda und Freund Micha vor der Eliminierungrunde retten. Auch zwischen den beiden Turteltäubchen kriselte es schon in der Show. In einem Duell können sich auch Kleinen und Degenhart retten. Sie dürfen einem geschützten Paar den Status entziehen und entscheiden sich für Lina und Ryan. Das Pärchen darf nun mit Tara und Dennis in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Schlussendlich muss niemand in Folge vier gehen, die Challenge wird in Folge fünf zu sehen sein.

Folge 3: Niemand muss das Haus verlassen Nach dem freiwilligen Exit von Rackwitz und ihrem Partner, konnten die restlichen Kandidaten und Kandidatinnen durchatmen. Beim ersten Spiel in Folge 3 durften jedoch Tara Tabitha und Dennis Lodi sowie Jochen Horst und Ehefrau Tina nicht teilnehmen. Nach dem Game sicherten sich Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sich den Schutz vor der Eliminierung. Bei Spiel Zwei konnten Ryan Wöhrl und Herzblatt Lina punkten. Gegen Ende der Episode müssen Tabitha und ihr Partner sowie das Horst-Ehepaar bangen. Das Stimmungsbarometer setzt sie auf die Abschussliste. Was das genau bedeutet, erfährt das Publikum erst in Folge vier. In Folge 3 muss also niemand das Haus verlassen.

Folge 2: Hanka Rackwitz und Partner Pierre sind raus In der zweiten Folge entscheiden sich Hanka Rackwitz und Partner Pierre für den freiwilligen Auszug. Obwohl das Paar die Tore des Sommerhauses als die ersten Promis betreten durften, ist jetzt Schluss. Grund dafür ist vor allem eine Auseinandersetzung mit Kandidaten Tommy Pedroni, die sich so zuspitzte, dass sich der ehemalige "Ex On The Beach"-Star bedrängt fühlte. Als es bei der Exit-Runde erneut zu Sticheleien kann, zog die 56-Jährige die Reißleine. Sie verließ nach nur drei Tagen die Show.

Folge 1: Niemand muss gehen In der ersten Folge sind die Promi-Paare in das Sommerhaus eingetrudelt. Hanka Rackwitz und Partner Pierre dürfen den Anfang machen und das renovierte Star-Haus beziehen. Gleich in der ersten Episode kommt es zum Eklat: Weil die Kanddiaten Marvin, Dennis und Michael nicht auf ihre Zigaretten verzichten möchten, verlieren sie 25.000 Euro von ihrem Preisgeld. Jetzt kämpfen die Stars nur mehr um 50.000 Euro. In der ersten Challenge müssen die Pärchen Geschick beweisen und sich in schwindligen Höhen einem Quiz unterziehen. In der ersten Folge muss niemand das Sommerhaus verlassen.