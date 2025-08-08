"Sommerhaus der Stars": Diese Österreicherin tritt in der Show an
Die zehnte Jubiläumsstaffel von "Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. Wer kämpft dieses Jahr um das Preisgeld?
Auch dieses Jahr ziehen acht Promi-Pärchen in die TV-WG von "Das Sommerhaus der Stars". Die Show verspricht nicht nur gute Unterhaltung mit spannenden Challenges, denen sich die Kandidaten stellen müssen, sondern auch ganz viel Drama.
Die Promis spielen um ein Preisgeld und den Titel "Das Promipaar des Jahres".
Das sind die 8 Promi-Paare
In der diesjährigen Jubiläumsstaffel werden folgende Stars mtimachen:
- Ex-"Big Brother"-Ikone Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54)
- "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)
- "Ex On The Beach"-Star Tommy Pedroni (30) und Influencerin Paulina Ljubas (28)
- Schauspiel-Legende Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)
- "Are you the One?"-Star Ryan Wöhrl (23) und Freundin Lina (25)
- TikTokerin Edda Elisa (24) und Freund Michael (27)
- Ex-"Couple Challenge"-Kandidat Marvin Kleinen (30) und Influencerin Jennifer Degenhart (27)
Besonders spannend: Dieses Jahr ist auch eine Österreicherin in der deutschen Show dabei! Durch die Teilnahme an der ATV-Show "Saturday Night Fever" wurde Tara Tabitha (32) bekannt. Sie wird mit ihrem Freund Dennis Lodi antreten.
Wer sind die Nachrücker-Paare?
Laut RTL werden im Laufe der Sendung zwei weitere Paare in das Sommerhaus nachrücken:
- Schauspielerin Louise Matejczyk (36) und Ehemann Pascal Zadow (28)
- Ex-"DSDS"-Promi Sarah Joelle Jahnel (36) und Freund Ersin (37)
Wann startet das "Sommerhaus der Stars"?
- Die Jubiläumsstaffel wird ab Dienstag, 16. September, 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+ gezeigt
Kommentare