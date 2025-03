Je nach Bundesland: So sehen österreichische Paare laut KI aus

Auf TikTok hat man kurzerhand bei einer Künstlichen Intelligenz nachgefragt, wie diese sich denn österreichische Pärchen je nach Bundesland so vorstellt. Das sind die witzigen Ergebnisse:

Viele verbinden das Bundesland mit Landwirtschaft und Pendlern , die täglich nach Wien zur Arbeit fahren. Auch die KI zeigt ein Paar, das einen Mann in Arbeitsmontur und einer Dose Energy-Drink zeigt, was darauf hindeutet, dass er für seinen Arbeitsweg wohl etwas früher aufstehen muss.

Oberösterreich gilt als wirtschaftsstarke, aber eher unscheinbare Region. Oft wird den Oberösterreichern nachgesagt, sie seien bodenständig, aber eher langweilig. Diese Bodenständigkeit schlägt sich im Paar-Beispiel etwa in der Häuslebauer-Vorliebe nieder.

Kärnten: Das See-Pärchen mit Balkan Vibes

Kärnten wird oft als touristische Wohlfühloase dargestellt. Die Region hat wunderschöne Seen - vor allem der Wörthersee gilt als Luxus-Lifestyle-Region. In mehreren "Beach Clubs" rund um den See tummeln sich auch Einheimische, die auf TikTok mit einer gesunden Sommer-Bräune gezeigt werden.