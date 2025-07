Ein Fahrgast hat in der Schweiz sein digitales Ticket gerade mal eine Sekunde nach Abfahrt des Busses aktiviert und musste eine Strafe in Höhe von umgerechnet knapp 270 Euro zahlen. Auf der Online-Plattform Reddit sorgt der Fall für rege Diskussion.

Ticket eine Sekunde nach Abfahrt gekauft

Der User teilte seine Erfahrungen in dem Forum und berichtete, um 10:08:15 Uhr sein Ticket via Öffi-App gekauft zu haben, laut der Stadtbus-Leitstelle in Winterthur fand die Abfahrt des Fahrzeugs aber um 10:08:14 Uhr statt. Aus diesem Grund wurde dem Fahrtgast von der Alliance SwissPass, der zentralen Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz, eine Strafe von 250 Schweizer Franken (knapp 270 Euro) auferlegt.

Der Reddit-Nutzer schreibt: "Das ist verrückt. Der Bus war noch nicht einmal von der Haltestelle abgefahren, und trotzdem habe ich irgendwie eine Strafe bekommen."