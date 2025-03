Nach Streit mit Piloten: Sängerin Nora Lob musste Flugzeug verlassen

Nach einem Streit mit dem Piloten in Hinblick auf ihren Ex-Freund und Schauspieler Danny Liedtke wurde die deutsche Sängerin Nora Lob aus dem Flugzeug geworfen. Wie kam es dazu?

Am Montagabend kam es auf dem Eurowings-Flug EW6897 von München nach Mallorca zu einem unangenehmen Vorfall .

Danny Liedtke, bekannt aus der deutschen Reality-Soap "Köln 50667" , wurde Anfang des Jahres auf Mallorca wegen häuslicher Gewalt gegenüber Nora Lob verurteilt. Ein Gericht verhängte ein Annäherungsverbot , das ihm untersagt, sich ihr auf weniger als 200 Meter zu nähern. Nora Lob und Danny Liedtke kamen laut Lobs Angaben im Mai 2024 zusammen und wohnten bis Jänner 2025 gemeinsam in einer Wohnung auf Mallorca. Die Beziehung endete, als Nora Lob nach Deutschland zurückkehrte und Anzeige gegen Danny Liedtke erstattete.

Laut Medienbericht waren die beiden unabhängig voneinander auf dem Weg nach Mallorca und haben hierfür zufällig denselben Flug gebucht . Beim Einsteigen bemerkte Nora Lob ihren Ex Danny Liedtke und informierte das Flughafenpersonal über das Annäherungsverbot. Die herbeigerufene Polizei verwies Liedtke zunächst aus dem Flugzeug. Nach Prüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass das Annäherungsverbot nicht für den Sicherheitsbereich des Flughafens oder Flugzeuge gilt, woraufhin Liedtke zurück an Bord durfte.

Nach heftigen Streit: Pilot wirft Lob raus

Nora Lob protestierte gegen diese Entscheidung, was zu hitzigen Diskussionen an Bord führte. Daraufhin entschied der Pilot, dass Lob das Flugzeug verlassen müsse, um die Sicherheit und Ordnung während des Fluges zu gewährleisten. Nora Lob selbst äußerte sich auf Instagram kritisch zu dem Vorfall und betonte, dass sie die Entscheidung, sie aus dem Flugzeug zu verweisen, nicht nachvollziehen könne. Sie fühlte sich in ihrer Position als Opfer nicht ernst genommen und kritisierte sowohl die Polizei als auch die Fluggesellschaft für ihr Vorgehen.