Mehr als 33 Millionen Menschen folgen dem US-Amerikaner Noah Beck auf TikTok . Der 25-Jährige wurde vor allem während der Pandemie im Jahr 2020 berühmt, als er zahlreiche Lipsync- und Tanzvideos auf der Plattform veröffentlichte. In einigen Aufnahmen waren auch seine Mutter Amy und Schwester Haley Beck zu sehen. Doch genau die beiden sorgen dafür, dass das Strahlemann-Image des Influencers bröckelt.

Die 28-jährige Schwester von Beck hat ihren Job als Lehrerin für Psychologie und Soziologie an der Centennial High School in Peoria, Arizona, verloren. Grund dafür war eine interne Untersuchung des Schulbezirks Anfang April, die ergeben hat, dass sie einen minderjährigen Schüler manipuliert und mit ihm eine „ unzulässige sexuelle Beziehung“ geführt haben soll. Zudem soll sie den Teenager im Unterricht bevorzugt behandelt, seine Noten aufgebessert und seine Hausaufgaben geschrieben haben.

Schüler manipuliert und sexuell missbraucht?

Die 28-Jährige soll dem Minderjährigen nicht nur sexuelle Gefälligkeiten und den Kauf von Alkohol und Cannabis angeboten, sondern ihm auch 630 US-Dollar über Apple Pay überwiesen haben. Die Transaktion kommentierte sie mit den Worten: „Diese Überweisung fühlte sich einfach wie reine Prostitution an.“

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft von Maricopa County werde der Fall „noch geprüft“, nachdem die Polizei von Peoria ihre Empfehlung für eine einzige Anklage wegen Zuhälterei erneut eingereicht hatte. Die Polizei hatte zuvor dieselbe Anklage empfohlen, diese wurde jedoch zur „weiteren Untersuchung“ zurückverwiesen.

Am 1. Mai wurde bekannt, dass Haley Beck vorgeworfen wird, dass sie auch einem weiteren Schüler sexuelle Gefälligkeiten angeboten haben soll. Die 27-Jährige streitet die Vorwürfe ab.