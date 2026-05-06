Skandal um TikTok-Star: Schwere Vorwürfe gegen Mutter und Schwester
Mehr als 33 Millionen Menschen folgen dem US-Amerikaner Noah Beck auf TikTok. Der 25-Jährige wurde vor allem während der Pandemie im Jahr 2020 berühmt, als er zahlreiche Lipsync- und Tanzvideos auf der Plattform veröffentlichte. In einigen Aufnahmen waren auch seine Mutter Amy und Schwester Haley Beck zu sehen. Doch genau die beiden sorgen dafür, dass das Strahlemann-Image des Influencers bröckelt.
Haley Beck: Machtposition als Lehrerin ausgenutzt?
Die 28-jährige Schwester von Beck hat ihren Job als Lehrerin für Psychologie und Soziologie an der Centennial High School in Peoria, Arizona, verloren. Grund dafür war eine interne Untersuchung des Schulbezirks Anfang April, die ergeben hat, dass sie einen minderjährigen Schüler manipuliert und mit ihm eine „unzulässige sexuelle Beziehung“ geführt haben soll. Zudem soll sie den Teenager im Unterricht bevorzugt behandelt, seine Noten aufgebessert und seine Hausaufgaben geschrieben haben.
Schüler manipuliert und sexuell missbraucht?
Die 28-Jährige soll dem Minderjährigen nicht nur sexuelle Gefälligkeiten und den Kauf von Alkohol und Cannabis angeboten, sondern ihm auch 630 US-Dollar über Apple Pay überwiesen haben. Die Transaktion kommentierte sie mit den Worten: „Diese Überweisung fühlte sich einfach wie reine Prostitution an.“
Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft von Maricopa County werde der Fall „noch geprüft“, nachdem die Polizei von Peoria ihre Empfehlung für eine einzige Anklage wegen Zuhälterei erneut eingereicht hatte. Die Polizei hatte zuvor dieselbe Anklage empfohlen, diese wurde jedoch zur „weiteren Untersuchung“ zurückverwiesen.
Am 1. Mai wurde bekannt, dass Haley Beck vorgeworfen wird, dass sie auch einem weiteren Schüler sexuelle Gefälligkeiten angeboten haben soll. Die 27-Jährige streitet die Vorwürfe ab.
Video mit Mutter von Noah Beck kassiert Kritik
Im Zuge der Ermittlungen gegen die Schwester von Noah Beck geriet nun auch seine Mutter in das Visier der Justiz. So bestätigte ein Sprecher des Schulbezirks gegenüber dem Medium, dass Amy Beck, die Mutter des 25-Jährigen, von ihrer Lehrtätigkeit unter Fortzahlung ihres Gehalts beurlaubt worden sei. Grund dafür sei ein Video, das sie mit ihrem Sohn im April 2020 auf TikTok veröffentlicht hatte.
- In dem Video ahmen die 55-Jährige und ihr Sohn einen vermeintlich sexuellen Akt nach, während sie zu Jay Rocks Song „Kings Dead“ lippensynchron mitsingen, der explizite Passagen über Oralsex enthält.
- Auf TikTok kann der Skandal um das Video nicht vollends nachvollzogen werden: Einige Nutzer und Nutzerinnen sind überzeugt, dass es sich dabei lediglich um einen „Trend“ gehandelt hätte, der 2020 viral ging. Von sexuellen Andeutungen sei hier nicht die Rede.
Amy Beck nach Skandal wieder eingestellt
Ab Anfang Mai erhielt die US-Amerikanerin ihren Posten wieder, da eine Untersuchung des Schulbezirks ergeben habe, dass Becks „Handlungen außerhalb des Arbeitsplatzes ihre Fähigkeit, ihre Lehrverpflichtungen zu erfüllen, nicht beeinträchtigt hätten“. Weder der TikTok-Star noch seine Mutter oder Schwester haben sich zu den Vorwürfen geäußert.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at
Hilfe für Männer in Krisensituationen:
Das Krisentelefon MÄNNERINFO steht Burschen und Männern (und deren Angehörigen) in akuten Konflikt- und Krisensituationen rund um die Uhr zur Verfügung. Anrufer bleiben auf Wunsch anonym, die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
Telefonnummer MÄNNERINFO: 0800-400-777
- Die Experten der Männerberatung unterstützen bei der Bewältigung der aktuellen Situation, vermitteln weiterführende Informationen, Beratungsangebote, Notschlafstellen, Rechtsberatung, Anti-Gewalt-Trainings und sind Schnittstelle und Vermittler zu den Männerberatungsstellen in ganz Österreich.
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