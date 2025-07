Eine aktuelle US-amerikanische Analyse, veröffentlicht am 14. Juli 2025 in der Fachzeitschrift Pediatrics, hat einen gefährlichen Trend offengelegt: Die Anzahl gemeldeter Fälle, in denen Kinder unter sechs Jahren versehentlich Nikotin‑Pouches verschluckten, stieg zwischen 2020 und 2023 um 763 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb dieses Zeitraums mehr als 134.663 Fälle von Nikotinvergiftungen bei Kleinkindern erfasst .