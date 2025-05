Das neue Logo verzichtet auf die bisher bekannten klaren Farbabgrenzungen und setzt stattdessen auf fließende Übergänge zwischen den vier bekannten Farben: Blau, Rot, Gelb und Grün. Das neue Design erinnert damit auffällig an das Erscheinungsbild von Google Gemini , dem KI-Flaggschiff des Konzerns. Laut 9to5Google wurde das neue Logo mit dem neuesten Update der Google-App für iOS am 12. Mai eingeführt .

Was hat das neue Logo zu bedeuten?

Was auf den ersten Blick eher unauffällig daherkommt, soll laut Tech-Experten eine klare Botschaft vermitteln: Google präsentiert sich ab sofort weniger als statische Suchmaschine und mehr als dynamischer Technologie-Partner im Alltag. Das fließende Design steht sinnbildlich für einen nahtlosen Übergang in eine neue digitale Ära – eine, in der künstliche Intelligenz nicht mehr Vision, sondern integraler Bestandteil der Google-Strategie ist. Die Schlagworte dahinter: Verschmelzung von Mensch und Maschine, sowie Technik und Intuition.