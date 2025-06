Grund für diesen Dunst sind Berichten des ORF und wetteronline.at zufolge die Waldbrände in Kanada.

Am vergangenen Pfingstmontag war ein nebliger Schleier über weiten Teilen Europas zu beobachten. Auch über Wien war vom Bisamberg am Dienstagmittag keine freie Sicht gegeben – trotz Sonnenschein zeigte sich ein trüber, grauer Himmel auf aktuellen Wetter-Webcambildern (Stand 10. Juni, 11:40 Uhr).

Der Start der Waldbrandsaison in Kanada war dieses Jahr besonders früh. Mehr als 3,2 Millionen Hektar Land wurden bei den großflächigen Bränden bereits vernichtet und Tausende Menschen müssen fliehen. Wie der ORF meldet, sind die Rauchwolken mittlerweile bis nach Österreich gezogen. Das belegen Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus , welche die Emissionen von Waldbränden und den daraus resultierend Transport von Rauchpartikeln überwacht.

Trüber Himmel trotz Sonnenschein

Die feinen Rauchpartikel werden in höhere Luftschichten gewirbelt und über weite Strecken über den Atlantik bis nach Europa transportiert. Die Folge hierzulande ist ein milchiger, trüber Himmel trotz Sonnenschein und nahezu wolkenlosen Verhältnissen. Studien zeigen, wie beispielsweise 2017 Rauchpartikel von Waldbränden in Kanada bis zu den Iberischen Halbinseln in Europa nachgewiesen werden konnten.