Heftige Waldbrände in Kanada: Rauch zieht bis nach Europa

Eine mögliche Folge seien trüber wirkende Tage und rot-orangefarbene Sonnenuntergänge . Größere Auswirkungen auf die Luftqualität in Bodennähe seien hingegen nicht zu erwarten , da der Rauch zumeist in höheren Luftschichten transportiert werde.

Der Rauch großer Waldbrände in Kanada ist über den Atlantik bis nach Europa gelangt . In den kommenden Tagen treffen weitere Rauchwolken auf den Kontinent, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus im britischen Reading mitteilte.

Eine erste Rauchwolke hatte demnach bereits am 18. und 19. Mai den Mittelmeerraum überquert, eine zweite - viel größere - erreichte in der letzten Maiwoche den Nordwesten Europas. Copernicus stützt sich auf Daten seines Atmosphärenüberwachungsdienstes CAMS. In den kanadischen Provinzen Saskatchewan, Manitoba und Ontario gab es demnach in den vergangenen Wochen erhebliche Emissionen aus Waldbränden.

Mehr als 31.000 Menschen müssen fliehen

Wegen der Waldbrände haben die kanadischen Behörden zahlreiche Evakuierungen angeordnet. Mehr als 31.000 Menschen wurden bis Mittwoch angewiesen, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 200 Feuer, die insgesamt schon mehr als 2,2 Millionen Hektar Land - eine Fläche größer als Israel - vernichtet haben. Mehr als die Hälfte der Feuer konnte bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden.