Dieses Produkt ist in Nagelstudios ab sofort verboten

Einer Frau werden im Nagelstudio die Nägel gemacht
In Nagel- und Kosmetikstudios in Österreich ist die Verwendung von TPO-haltigen UV-Nagelgelen ab dem 1. September verboten.
Von Monika Kässer
01.09.25, 14:43
Ab dem 1. September 2025 dürfen bestimmte kosmetische Produkte – insbesondere UV-Nagelgele, die in Nagel- und Kosmetikstudios verwendet werden – in Österreich laut einer neuen EU-Verordnung nicht mehr in den Verkauf gebracht werden. 

UV-Nagelgel mit TPO ab sofort verboten

Betroffen ist der Inhaltsstoff TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide). TPO ist ein lichtaktivierbarer Stoff, der dafür sorgt, dass das Gel unter UV- oder LED-Licht aushärtet. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften wurde TPO als reproduktionstoxisch eingestuft, steht also im Verdacht, die Fruchtbarkeit oder die Entwicklung des ungeborenen Kindes zu beeinträchtigen. 

Nagelstudios müssen UV- bzw. LED-Gelnagellacke, welche den besorgniserregenden Stoff enthalten, verpflichtend entsorgen und dürfen diese künftig nicht mehr bei Kunden verwenden.

Restbestände müssen entsorgt werden

Nagelstudios müssen nun Restbestände entsorgen und sich rasch nach TPO-freien Alternativen umsehen, denn die Information über das kommende Verbot wurde der Kosmetikbranche erst wenige Wochen zuvor offiziell kommuniziert. Insbesondere für kleinere Nagel- und Kosmetikstudios bedeutet die geringe Vorlaufzeit sowie das Inkrafttreten des Verbots eine finanzielle Belastung. 

Die neue EU-Verordnung ist Teil einer umfassenden Initiative der Europäischen Union, gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in Kosmetika stärker zu regulieren und den Verbraucherschutz weiter zu stärken. 

