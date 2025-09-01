Ab dem 1. September 2025 dürfen bestimmte kosmetische Produkte – insbesondere UV-Nagelgele, die in Nagel- und Kosmetikstudios verwendet werden – in Österreich laut einer neuen EU-Verordnung nicht mehr in den Verkauf gebracht werden.

UV-Nagelgel mit TPO ab sofort verboten

Betroffen ist der Inhaltsstoff TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide). TPO ist ein lichtaktivierbarer Stoff, der dafür sorgt, dass das Gel unter UV- oder LED-Licht aushärtet. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften wurde TPO als reproduktionstoxisch eingestuft, steht also im Verdacht, die Fruchtbarkeit oder die Entwicklung des ungeborenen Kindes zu beeinträchtigen.

Nagelstudios müssen UV- bzw. LED-Gelnagellacke, welche den besorgniserregenden Stoff enthalten, verpflichtend entsorgen und dürfen diese künftig nicht mehr bei Kunden verwenden.