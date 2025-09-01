Dieses Produkt ist in Nagelstudios ab sofort verboten
Ab dem 1. September 2025 dürfen bestimmte kosmetische Produkte – insbesondere UV-Nagelgele, die in Nagel- und Kosmetikstudios verwendet werden – in Österreich laut einer neuen EU-Verordnung nicht mehr in den Verkauf gebracht werden.
UV-Nagelgel mit TPO ab sofort verboten
Betroffen ist der Inhaltsstoff TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide). TPO ist ein lichtaktivierbarer Stoff, der dafür sorgt, dass das Gel unter UV- oder LED-Licht aushärtet. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften wurde TPO als reproduktionstoxisch eingestuft, steht also im Verdacht, die Fruchtbarkeit oder die Entwicklung des ungeborenen Kindes zu beeinträchtigen.
Nagelstudios müssen UV- bzw. LED-Gelnagellacke, welche den besorgniserregenden Stoff enthalten, verpflichtend entsorgen und dürfen diese künftig nicht mehr bei Kunden verwenden.
Restbestände müssen entsorgt werden
Nagelstudios müssen nun Restbestände entsorgen und sich rasch nach TPO-freien Alternativen umsehen, denn die Information über das kommende Verbot wurde der Kosmetikbranche erst wenige Wochen zuvor offiziell kommuniziert. Insbesondere für kleinere Nagel- und Kosmetikstudios bedeutet die geringe Vorlaufzeit sowie das Inkrafttreten des Verbots eine finanzielle Belastung.
Die neue EU-Verordnung ist Teil einer umfassenden Initiative der Europäischen Union, gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in Kosmetika stärker zu regulieren und den Verbraucherschutz weiter zu stärken.
Kommentare