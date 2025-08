Wien: Dritte illegale Schönheitsklinik aufgeflogen

In Wien ist am Samstag zum dritten Mal seit Anfang Juli eine illegale Schönheitsklinik aufgeflogen. In einer als Nagelstudio geführten Einrichtung in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden ohne medizinische Befugnisse Behandlungen mit Botox, Fillern und sogenannten "Fett-weg-Spritzen" angeboten, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion am Sonntag in einer Aussendung.

Zudem wurde illegal Gas bezogen. Es gab zahlreiche Anzeigen.