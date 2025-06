In den letzten Tagen gingen auf TikTok mehrere Videos viral , die vor den Gefahren dieser Muschel warnen.

Muscheln üben auf viele Menschen eine unerklärliche Faszination aus. Besonders Kinder sammeln die funkelnden "Meeresjuwelen" gerne am Strand. Doch bei einer ganz speziellen Muschelart – aufgrund ihrer schön gemusterten Optik ein begehrtes Sammlerobjekt – ist Vorsicht geboten: In ihrem Gehäuse verbirgt sich ein giftiges Weichtier , das bei Berührung "stechen" kann.

Viele User kommentieren, dass sie sich der Gefahr nicht bewusst waren. "Bin ich also die Einzige, die nicht wusste, dass Muscheln giftig sein können?", fragt eine Nutzerin und erhält Zuspruch in Form von über 136.000 Likes.

TikTokerin Becky Lee teilte ein Video mit der Überschrift: "Sie weiß es noch nicht, aber sie ist im Begriff, die tödlichste Muschel der Welt in die Hand zu nehmen, die innerhalb von Minuten zu einer vollständigen Lähmung führt." Mehr als 28 Millionen Aufrufe generierte der virale Clip.

Sind Kegelschnecken für den Menschen gefährlich?

Ja, sind sie – doch genau genommen ist nicht die Muschel giftig, sondern die sogenannte Kegelschnecke (auch als Kegelmuschel bekannt), die sich in dem trichterförmigen Gehäuse befinden kann. Die räuberischen Schnecken, auch Conus-Schnecken genannt, leben vor allem in tropischen und subtropischen Meeren, besonders in flachen Küstengewässern, und können auch für den Menschen gefährlich sein. Manche Arten sind sogar tödlich.