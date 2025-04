Wer sich "Ein Minecraft Film" im Kino ansieht, muss damit rechnen, dass bei einer ganz bestimmten Szene die Besucher im Saal regelrecht ausflippen. Sie schmeißen mit Popcorn um sich, werfen Konfetti in die Luft oder halten echte Hühner in die Höhe. Ja, richtig gelesen!

Mittlerweile hat sich ein bizarrer Trend daraus entwickelt, der aus den USA nach Europa schwappt. Videos vom Chaos in den Kinosälen verbreiten sich wie ein Lauffeuer im Netz. Was soll das Ganze?

Was steckt hinter dem "Minecraft"-Kinotrend? Dass einem ein sogenanntes "Chicken Jockey" (ein zombieartiges Wesen, das auf einem Huhn reitet) in dem meistverkauften Videospiel aller Zeiten ‒ "Minecraft" ‒ begegnet, ist eine absolute Seltenheit. Die Chance eines zu erblicken, stehe angeblich bei unter einem Prozent. In der Verfilmung des Computerspiels ("Ein Minecraft Film"), die seit dem 3. April in den heimischen Kinos läuft, gibt es eine Szene, in der ein "Chicken Jockey" plötzlich im Boxring auftaucht, weshalb einige Kinobesucher außer Rand und Band sind. Dass auch der legendäre Schauspieler und Komiker Jack Black Teil dieser Szene ist, treibt die Eskalation offenbar auf die Spitze.

Szene mit seltenem "Chicken Jockey" sorgt für Eskalation Zuschauer schütten ihr Getränk aus, schreien "Chicken Jockey", spritzen mit Handlotion herum, werfen Popcorn und ein Zuseher hat sogar ein echtes Huhn ins Kino geschmuggelt und es bei besagter Szene in die Luft gehalten. Was zurückbleibt sind verschmutzte Sitze, verdreckte Böden, verschreckte Gäste und verzweifeltes Kinopersonal. Ein Kino-Mitarbeiter schreibt unter eines der viralen Videos: "Ich arbeite im Kino und bitte euch, das nicht zu tun. Wir müssen die Säle in 30 Minuten wieder sauber bekommen und das ist nahezu unmöglich, wenn so etwas passiert."

Auf TikTok häufen sich Videos von den Tumulten in den Kinosälen. Eine Userin schreibt: "Dummer Trend und komplett anstandslos" und erntet dafür Zuspruch in Form von über 28.600 Likes. Inzwischen werden vor der Vorführung Warnungen ausgesprochen, solche Aktionen zu unterlassen. Ein Kino in New Jersey erlaubt den Zutritt zum "Minecraft"-Film für Minderjährige nur mehr in Begleitung eines Erwachsenen. Kinobesitzer Dave Rose erklärte gegenüber dem Sender NBC entrüstet: "Eine Gruppe von Teenagern hat Sitze kaputtgemacht, mit Handcreme herumgespritzt und ein furchtbares Chaos angerichtet."

Regisseur findet "Chicken Jockey"-Trend " irrsinnig witzig" Der Regisseur, Jared Hess, zeigte sich im Interview mit Entertainment Weekly begeistert ob der Reaktionen in den Kinosälen: "Es ist lustig, weil ich denke, dass es nur buchstäblich Jubel ist und Popcorn geworfen wird, und die Polizei einfach wegen Popcorn gerufen wird. Das ist einfach irrsinnig witzig. Ich bin einfach froh, dass die Leute mit ihren Freunden und Familien Erinnerungen schaffen."