Die Schauspielerin Michelle Monballijn (46), bekannt aus TV-Produktionen wie "Tatort" sowie durch ihre Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" (2021), musste nach einem Vorfall in ihrem Wohnhaus in Bernau bei Berlin ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Vorwurf: Angriff im Stiegenhaus Gegenüber der Bild erklärte Monballijn, dass es im Hausflur ihres Wohnhauses zu einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Nachbarn gekommen ist: Der Mann habe sich über Lärm beschwert, sie verbal attackiert und anschließend körperlich angegriffen. "Er hat mich an der Schulter gepackt und meinen Kopf mehrfach gegen die Wand gestoßen", schilderte Monballijn.

Gehirnerschütterung und Schleudertrauma Nach Angaben aus dem Arztbericht, welcher der Bild vorliegt, wurde bei Monballijn eine Gehirnerschütterung sowie ein Schleudertrauma diagnostiziert. Die behandelnden Ärzte hielten eine stationäre Aufnahme für notwendig, um schwerwiegendere Verletzungen wie ein Schädel-Hirn-Trauma oder Schäden an der Halswirbelsäule auszuschließen.

Angst vor eigenen Wohnung Nach drei Tagen im Krankenhaus wurde die Schauspielerin inzwischen wieder entlassen. Laut eigener Aussage fühlt sie sich körperlich noch angeschlagen und meidet vorerst ihre Wohnung, da sie Angst vor einer erneuten Begegnung mit dem Nachbarn habe.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet Die Schauspielerin rief nach eigenen Angaben die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Das zuständige Aktenzeichen ist der Redaktion bekannt. Der Nachbar wurde angewiesen, sich in seine Wohnung zurückzuziehen. Eine Stellungnahme von ihm liegt bislang nicht vor.