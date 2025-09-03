GZSZ-Star Anne Menden ist schwanger: "Können unser Glück kaum fassen"

Die deutsche Schauspielerin Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte das Paar am Mittwoch ein Video von einem Meeresstrand und Menden zeigt ihren Babybauch. Am Ende des kurzen Clips malt sie das Wort "Baby" in den Sand.

Zu den Aufnahmen vom Strand schrieb das Paar: "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser größtes Wunder beginnt." Im Interview mit der Bild-Zeitung und dem Sender RTL teilte Menden mit: "Wir können unser Glück kaum fassen." Jeder Tag fühle sich magisch an. Und "Bachelorette"-Kandidat Masurek ergänzte: "Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."