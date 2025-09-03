Stars

Ein weiteres bekanntes Gesicht kehrt zu "Scrubs" zurück

Der "Scrubs"-Cast im Jahr 2005
Im Juli wurde eine Neuauflage der Ärzte-Comedy angekündigt. Rollen-Konfusion hatte zunächst für Unklarheit gesorgt.
03.09.25, 09:25
Kommentare

Nachdem schon im Juli eine Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" angekündigt wurde, steht jetzt fest, dass ein weiteres bekanntes Gesicht zurückkehrt: Oberschwester Carla Espinosa, gespielt von Judy Reyes (57), wird ebenfalls wieder an Bord der Serie sein. Sie verstärkt Zach Braff (50) in der Rolle als John Dorian (J.D.) und Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk.

Charlie Sheen wird 60: Sucht, Sex und Skandale

Die Wiederverpflichtung von Reyes war wegen einer parallel laufenden Hauptrolle in der Crime-Comedy "High Potential" zunächst unklar, berichtet die US-Entertainmentseite Deadline

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Sie lief in den USA in den Jahren 2001 bis 2010 zunächst für sieben Staffeln bei NBC und später bei ABC, dort soll auch die Neuauflage gezeigt werden. In Deutschland hatte ProSieben die Comedy ausgestrahlt.

(Agenturen, kurier.at, kat)  | 

Kommentare