Heute, Mittwoch, feiert Hollywood-Enfant-terrible Charlie Sheen seinen 60er. „Ich glaube nicht ans Älterwerden. Ich glaube nicht an Versagen, Müdigkeit oder Ausreden“, sagte er noch 2012 in einem Interview mit der New York Times.

Und wenn man seinen exzessiven Lebenswandel bedenkt, kann man es auch fast nicht glauben, dass er das alles überhaupt überlebt hat.

Grenzen und Regeln schien Sheen bereits in seiner Jugend nicht zu akzeptieren, wurde er doch von der Highschool aufgrund schlechter Noten und unentschuldigter Abwesenheit geschmissen. Mit 13 war ihm bereits klar, dass er Schauspieler werden will – damals begleitete er seinen Vater Martin Sheen (85) zu den Dreharbeiten des Films „Apocalypse Now“.

Berühmt wurde er dann durch Filme wie „Platoon“, „Wall Street“ oder „Hot Shots!“. Und seine Rolle als Charlie Harper in der Serie „Two and a Half Men“ katapultierte ihn endgültig in den Gagen-Himmel. Mit bis zu 1,8 Millionen Dollar pro Folge galt er als der bestbezahlte Fernsehdarsteller der Welt.

Absolut filmreif ist auch sein Privatleben, auch wenn das eher einem trashigen Roadmovie mit Horrorelementen als einer lustigen Sitcom gleicht.

Drogen, Alkohol, Gewalt und exzessiver Umgang mit Sex, Prostituierten und Pornografie – Sheen hat nichts davon ausgelassen. Mittlerweile ist der Hollywood-Star aber seit acht Jahren clean.

Seine ehemalige Verlobte Kelly Preston (gestorben 2020) hat er 1990 angeschossen, was angeblich ein Unfall war. 1994 war er in den Prostitutionsskandal um Heidi Fleiss (59) verwickelt, er schien in ihrem „schwarzen Buch“ auf und gestand vor Gericht, jährlich rund 53.000 US-Dollar für ihre Dienste ausgegeben zu haben. Heute sagt Fleiss über ihn, dass er eine Heulsuse sei.