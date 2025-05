Met Gala 2025: Welcher Star steckte hinter der weißen Box?

Niemand durfte ihr Outfit sehen, bevor die Musikerin bei der diesjährigen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York ihren großen Auftritt hatte. Als sie ihr Hotel verließ, bemühte sich ihr Team verzweifelt, den Look mit einer improvisierten Konstruktion aus Kleiderstangen, Stoffbahnen und zahlreichen Regenschirmen vor neugierigen Blicken zu schützen.