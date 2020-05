Rechtzeitig vor dem Regen: Stresstest für Mini-Schirme

Regen, Wind und Wetter! Wenn die Profi-Voraussager der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Recht behalten, dann legt der Frühsommer schon am Montag ein Päuschen ein. Thomas Wostal von der ZAMG spricht sogar von einem „Regenschirm-Alarm“: Bereits am Montag sind erste Schauer möglich, besonders zum Abend hin.

Pankraz, Servaz, Bonifaz und die „kalte Sophie“ wollen es noch einmal ordentlich krachen lassen. Die Eisheiligen schicken uns in der Nacht auf Dienstag vom Norden her eine respektable Kaltfront. Diese rauscht mit Wind und Regen über Österreich. In einigen Tälern sind sogar Schneeflocken möglich. Am Dienstag kann es dann vor allem im Bergland noch regnen, in höheren Lagen schneien.

Daher ist es durchaus schlau, heute am Abend schon mal nach den Regenschirmen zu suchen. Ja, wo sind sie nur? Im Frühjahr 2020 griffen wir täglich zu unseren Mund-Nasen-Schutzmasken, vermehrt zur Seife und zum eigenen Klopapier. Und wenn wir von einem Schirm sprachen, dann nur von den Rettungsschirmen contra Corona.

Aber wann haben wir zuletzt einen Regenschirm benötigt? In der Quarantäne war er nicht von Nöten. Und bei unseren Ausgängen ins Freie auch nicht. Da konnten wir uns in erster Linie über die Sonne freuen – anders als Meteorologen, Bauern und Klimaforscher, die seit Wochen schon über die flächendeckende Trockenheit klagen.