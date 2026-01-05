Die alte McDonald's-Filiale in der Lugitschstraße hat ausgedient. Viele Jahre lang war das Fast-Food-Lokal ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, besonders Schüler holten sich dort gerne Burger, Pommes und Co. Seit dem 11. Dezember gibt es stattdessen eine neue "Mäci"-Adresse am Stadtrand von Feldbach. Der neue Standort überzeugt mit größerem Restaurant, moderner Innenausstattung und einem Drive-in. Doch was passiert mit dem Inventar der ehemaligen Filiale? Dieses wird derzeit auf einer Online-Auktionsplattform versteigert.

Komplettes McDonald's-Inventar wird versteigert Auf aurena.at sind über 300 Posten der ausgedienten Filiale gelistet. Verschiedene ausrangierte Stühle, einen Wäschekorb sowie Büroeinrichtungen gibt es bereits ab einem Euro Rufpreis. Unter anderem werden folgende Artikel versteigert: Getränkespender

Monitore

Bistrotische

Drehstühle

Dampfgarer

Fritteuse

Hängeleuchte

Wickelauflage

Kinderspielgerät

Blumentröge

Empfangspulte

Fahnenmasten

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © aurena.at / Mc Donald's Auch der ikonische Kinderstuhl kommt unter den Hammer.

Kinderhochstuhl und Spielturm werden versteigert Besonders beliebt sind die ikonischen roten Kinderhochstühle mit dem gelben "M" auf der Rückenlehne. Bis zum 5. Jänner wurden bereits 19 Gebote abgegeben. Gestartet wurde mit einem Rufpreis von drei Euro, das höchste Gebot liegt aktuell bei 60 Euro. Ein weiteres Schmankerl ist der mehrere Meter hohe Spielturm mit bunten Röhrenrutschen. Für ihn liegen bereits 46 Gebote vor und der Preis wurde von 160 Euro auf 2.700 Euro gesteigert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © aurena.at / McDonald's Das gesamte McDonald's-Inventar wird versteigert.