Die „Swing Kitchen“-Unternehmensgruppe befand sich auf Sanierungskurs, der ist jetzt jedoch gescheitert: Insgesamt sind alle sieben Standorte in Österreich und somit insgesamt rund 130 Mitarbeiter betroffen. Hintergrund ist laut Aussendung "die kurzfristige Absage der Gesellschafter hinsichtlich der geplanten und für die Sanierung erforderlichen Finanzierung".

Erst im Oktober stimmten Gläubiger dem Sanierungsplan für die Schillinger Vegan Holding GmbH und die Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH zu. Sie sollten demnach eine Quote von 20 Prozent erhalten. Die Verbindlichkeiten der „Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH“ belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro, jene der Muttergesellschaft auf 4,3 Millionen Euro. Lokale bleiben vorerst geöffnet Gemeinsam mit den Eigentümervertretern habe sich die Geschäftsführung bis zuletzt intensiv darum bemüht, "mit namhaften Investoren aus der Gastronomiebranche eine Lösung zu finden", wie es in einer Aussendung heißt. Da die benötigten Mittel jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten, bliebe nur der Schritt, Insolvenzanträge für die gesamte Gruppe einzubringen.