Nach Pleite-Serie: Haben die Wiener den veganen Hype satt?

Eine vegane Bio-Konditorei, die in einer ehemaligen Fleischerei aufsperrt: Die Eröffnung von „Moriz“ am Ende der äußeren Mariahilfer Straße im Juni 2024 war das Sinnbild des Wandels. In der großen Produktionsküche wollte Paul Nähr mit seinem 25-köpfigen Team viele Tausend Stück Mehlspeisen produzieren, um Kaffeehäuser und Hotels zu beliefern. Der passende Slogan: Der Zeit ihre Kost. Nach nur sechs Monaten plötzlich die Schließung, man musste Insolvenz anmelden. Anderen geht es nicht viel besser.

Burger King schloss seine fleischlose Filiale am Westbahnhof nach knapp neun Monaten, McDonald's strich den „McPlant“. Auch die vegane Burgerkette Swing Kitchen ist nun teilweise insolvent. Ist die Zeit der veganen Kost also schon wieder vorbei? Peschta: "Der erste Hype ist weg" „Der erste Hype ist weg, jetzt findet eine Konsolidierung statt. Manche werden ihre Konzepte ändern müssen, andere ganz vom Markt verschwinden“, sagt Thomas Peschta, Gastronomie-Obmann der Wiener Wirtschaftskammer. Prinzipiell ginge es der veganen Gastronomie in Wien „nicht so schlecht.“ Zuversicht hört sich anders an. Die vegane Gastronomie kämpft an mehreren Fronten: Zum Beispiel Inflation und Personalmangel, die auch der herkömmlichen Gastronomie zu schaffen machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gilbert Novy Swing Kitchen. Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren eingeleitet.

Hinzu kommt ein demografisches Problem: Laut Schätzungen ernähren sich fünf Prozent der Menschen in Österreich vegan und acht bis zehn Prozent vegetarisch. Jung und knapp bei Kasse „Die vegane Zielgruppe ist eine relativ kleine und besteht aus jungen Erwachsenen. Sie können es sich nicht leisten, oft essen zu gehen, studieren oder gründen gerade einen Haushalt und gehen eher zum Imbiss oder einkaufen, um selbst zu kochen“, erklärt Peschta. Dass McDonald’s den pflanzlichen Burger aus dem Sortiment nimmt, zeige, dass die breite Zielgruppe fehle. Ein Erfolgsmodell in der Landschaft der veganen Lebensmittel in Wien scheint noch immer der „Billa Pflanzilla“ auf der Mariahilfer Straße zu sein.

Als der vegane Shop im September 2022 eröffnete, standen auch hier vor allem junge Leute Schlange. Fast drei Jahre später scheint der Reiz dieser grünen Billa-Schiene noch nicht abgerissen zu sein. „Sie wird weiter gut angenommen“, sagt ein Rewe-Sprecher auf KURIER-Anfrage. Ausschlaggebend dafür sei aber unter anderem der Standort. Auf der Mariahilfer Straße sei genau jene Kundschaft anzutreffen, die auch im „Billa Pflanzilla“ einkaufe. „Vegane Shops funktionieren nicht an jedem Standort.“ Das sei mitunter auch der Grund, weshalb es keine anderen rein veganen Filialen in Österreich gebe – mit Ausnahme eines Pop-up-Stores, der von 2023 bis 2024 in Graz geöffnet war. Scheitern gehört dazu Vorbei ist der vegane Trend in der Gastronomie laut Peschta trotz Pleiten nicht: „Manche Projekte sind zu schnell gewachsen. Veganismus ist aber gekommen, um zu bleiben. Es ist ein innovatives Feld und immer noch ein aufstrebender Geschäftszweig, vor allem im Fine-Dining-Bereich.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Werner Streitfelder/Werner Streitfelder In der Produktionsküche von "Moriz" wollte man tausende Stück vegane Mehlspeisen produzieren. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Natalie Paloma Paul Nähr (Mitte) mit seinem Team vom "Moriz". Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Die vegane Billa-Filiale auf der Mariahilfer Straße zieht vor allem junge Menschen an.