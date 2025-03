Beim Besuch eines Barbershops geht es schon lange nicht mehr nur um das Haupthaar und den perfekten Bart. Auch Nasenhaaren und Augenbrauen geht es an den Kragen. Doch nun kursiert ein doch etwas schräger Trend im Netz.

In TikTok-Videos entfernen derzeit zahlreiche Friseure auf Wunsch ihrer Kunden deren Wimpern . Die Begründung dahinter lässt viele fragend zurück: Angeblich soll der Verzicht auf lange, geschwungene Wimpern zu einem maskulineren Aussehen führen. Ein TikTok-Nutzer schreibt beispielsweise: "Leute, ich schneide meine Wimpern, weil es nicht männlich ist, lange Wimpern zu haben." Und auch ein Friseursalon teilt das Ergebnis inklusive Kommentar: "Der Kunde wollte es so 🤷". Mittlerweile findet man über tausend Videos dazu, einige von ihnen haben über eine halbe Million Aufrufe.

Diskussion im Netz

Der Trend lässt so manchen Nutzer ratlos zurück. In den Kommentaren finden sich deshalb Aussagen wie: "Was soll daran maskulin sein, sich die Wimpern zu rasieren?" oder "Ich kann die Infektionen kaum erwarten, die auf diese Augen zukommen." Auch Verwunderung beim anderen Geschlecht macht sich breit: "Ihr schneidet sie ab, während ich Geld dafür ausgebe, mehr zu haben!".