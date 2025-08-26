Als der 22-jährige Australier Harry genüsslich in das Schinken-Käse-Gebäck biss, das ihm seine Mutter mitgebracht hatte, ahnte er nichts Böses. Doch als plötzlich etwas aus der Semmel herausfiel und sich zu bewegen begann, verging ihm schlagartig der Appetit. Entsetzt stellte er fest, dass es in dem Brötchen nur so vor Maden wimmelte.

Im Gespräch mit dem australischen Nachrichtenportal news.com.au berichtete Maureen, die Mutter des 22-Jährigen, dass sie ihm seine Lieblingsbrötchen von der Supermarktkette Woolworths mitgebracht hatte. "Er fing an zu essen, und als er sich die dritte [Semmel] nehmen wollte, fiel plötzlich eine Made auf sein Handy . Er wäre fast umgekippt", erinnert sich die 64-Jährige.

Stellungnahme von Supermarkt-Kette

Als sie die Verpackung der "Cheese and Bacon Rolls" genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie weitere Maden in einem der Brötchen. Fotos des ekelerregenden Fundes verbreiteten sich rasch im Netz.

Über einen Pressesprecher ließ der Supermarktriese gegenüber news.com.au mitteilen: "Wir nehmen Lebensmittelqualität und -sicherheit äußerst wichtig." Die Problematik wurde mit dem Team der betroffenen Filiale auch bereits besprochen – weitere ähnliche Vorfälle seine jedoch nicht bekannt.