Warum selbst gebackenes Brot glücklicher machen soll

Selbst gebackenes Brot gilt nicht nur als „neues“ Superfood, sondern ist ein Garant für Glücksgefühle. Brot enthält tatsächlich viel Tryptophan, eine Aminosäure, die für die Produktion von Serotonin zuständig ist. Diesen Trend haben Ulli und Hermann Retter erkannt und bieten Brotback-Workshops für ihre Hotel- und Seminargäste an. Für die passende Atmosphäre zum Brotbacken sorgt das energieoptimierte Gebäude „BioGut Retter“, in dem neben einer Bäckerei eine Brennerei, Kräuterei und Eiserei untergebracht sind.

Pöllauberg wird die Sonnen- und Aussichtsstraße der Oststeiermark genannt. Schon wenn man an einem milden und sonnigen Februartag zum gewählten Urlaubsdomizil anreist, eröffnet sich ein herrlicher Rundblick über das gesamte oststeirische Hügelland. Ziel der Fahrt: das Retter Bio-Natur-Resort mitten im Naturpark Pöllauer Tal. Grund des Aufenthalts: Ein Kurs, in dem man lernt, wie man selbst zuhause gesundes Brot backen kann. Nach dem Motto „Im Kreislauf der Natur vom Ursprung zur Vollendung“.

Und angemessen begrüßt der Bäckermeister mit den Worten „Es gibt nichts Schöneres, als mit den Händen etwas zu erschaffen“, während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ihre Schürzen umbinden. Seine Leidenschaft ist ansteckend, er macht im wahrsten Sinn des Wortes Lust auf Brot.

Gemeinsam stellen die maximal zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei Stunden Brote aus Sauerteig, Dinkelbrot und diverse Kleingebäcksorten wie Semmeln, Weckerln, Kipferln und Salzstangerln her. Und lauschen ehrfürchtig den Tipps des Profis: Welche Zutaten werden in welcher Menge verwendet? Worauf kommt es an, damit der Teig auch gut „geht“? Wie lange muss der Teigling backen? Einfache, aber gute Ratschläge, damit das Backen auch zuhause gut gelingt. (Zu beachten sind übrigens auch die Grenzen der Haushaltsgeräte, z. B. Temperaturen über 240 Grad.)