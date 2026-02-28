Im Wasser lauern, nach Beute schnappen und dann mit der sogenannten "Todesrolle" unter Wasser ziehen: Alligatoren sind für ihren ausgeprägten und tödlichen Jagdinstinkt bekannt. Das ist auch vielen Männern auf TikTok bewusst, die sich zurzeit einen Spaß daraus machen, sich in die Lage der gefährlichen Tiere zu versetzen.

Männer tun so, als ob sie Alligatoren wären Beim "Lurking Alligator"-Trend auf TikTok filmen sich (fast ausschließlich) Männer in der Badewanne, die einen Alligator imitieren, der seine Beute fassen möchte. Content Creator @lexingtonxc bekam für sein Video knapp 24 Millionen Aufrufe.

Er liegt dabei in der Badewanne, während ein Burrito, den er auf einem Pappteller platziert hat, auf ihn zugeschwommen kommt. "Manchmal mag ich es, in der Badewanne zu sitzen und so zu tun, als ob ich ein auflauernder Alligator wäre", schreibt der TikToker. Anschließend "überfällt" er den Teller, der seine Beute darstellen soll, und zeigt einen todesmutigen Kampf. Warum der Trend plötzlich an Popularität gewann, ist unklar. Das erste Video zu dem Thema wurde im Dezember 2025 gepostet.

Was ist die Todesrolle bei Alligatoren? Bei dem Trend zeigen Männer vor allem, wie sie als blutrünstige Tiere ihre Beute erlegen und mit der Todesrolle unter Wasser ziehen würden. Diese Jagdtechnik dient dazu, dass sich Alligatoren oder Krokodile in ihre Beute festbeißen und anschließend um ihre eigene Achse drehen .

und anschließend . Dabei desorientieren, ertränken, zerstückeln und/oder töten die Tiere gleich ihren Fang. Auf TikTok sorgt der Trend für unzählige Lacher und zahlreiche witzige Reaktionen.