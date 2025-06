Lottoschein in Schublade vergessen: Frau gewinnt 100.000 US-Dollar

Lotto-Los in Schublade "vergessen"

Im Mai 2024 erhielt Garstka im Rahmen der "Fishin’ for Quic Pics"-Werbeaktion ein Freilos und legte es in eine Schublade. Wie die Lottospielerin gegenüber dem Unternehmen erklärte, hatte sie ihr Sohn auf das vergessene Los aufmerksam gemacht. Er sah einen Nachrichtenbeitrag über einen nicht eingelösten Lottoschein, der bald ablaufen würde: "Mein Sohn sah es in den Nachrichten und sagte: 'Mama, du hast einen Schein in dieser Schublade', und wir schauten uns die Zahlen an und sie stimmten überein", erinnerte sich Garstka zurück.