Laura Sophie Gehrke (28) nahm 2023 bei der Dating-Show "Too hot to handle: Germany" teil, um ihr Liebesglück zu finden. Das hat im TV zwar nicht geklappt, doch nur ein Jahr später heiratete sie ihren Ehemann Josh Stewart. Mit einem "kleinen" Haken: Josh (22) sitzt im US-Gefängnis.

Liebesgeschichte mit Hindernissen Auf Social Media erklärte die 28-Jährige, dass sie im Dezember 2023 über eine Webseite, die Brieffreundschaften mit Gefängnisinsassen ermöglicht, mit Stewart mit Kontakt gekommen ist. Nachdem ihr der Häftling mehrere Gedichte zukommen ließ und sie regelmäßig über Video-Calls telefoniert hatten, entschloss sich der Reality-Star zu, in die USA zu fliegen, um den Insassen persönlich zu treffen.

Hochzeit im Gefängnis 2024 gaben sich die beiden Turteltauben im Besucherraum des Gefängnisses das Jawort. Auf TikTok dokumentiert Gehrke ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte mit ihrem Ehemann Josh. Dabei wollen ihre Hunderttausend Follower und Followerinnen vor allem eines wissen: Warum sitzt Stewart im Gefängnis und wann kommt er wieder frei?

Warum sitzt Josh im Gefängnis? Seit 2021 ist Josh Stewart im Gefängnis, der eine fünfjährige Haftstrafe absitzen muss. Wie Gehrke in einem TikTok-Video erklärt, verkaufte der US-Amerikaner als Jugendlicher Drogen. Eine seiner Kundinnen verstarb kurz darauf an einer Überdosis – Stewart war bei dem Tod nicht anwesend – wodurch der damalige Teenager für ihr Ableben verantwortlich gemacht wurde. Laut Gehrke wuchs ihr Ehemann in einer Familie auf, die bereits im Drogenmilieu unterwegs war. Sie würde seine Vergangenheit nicht verteilten, weil er zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung war.

Kritik auf Social Media Viele User und Userinnen sehe dies jedoch anders: "Wie du alles schönredest 😭😭" oder "Alleine, dass man jemanden ausm Knast heiratet, ist krank", heißt es in der Kommentarspalte. Die Liebesgeschichte der beiden würde vor allem jungen Mädchen ein falsches Bild von Beziehungen vermitteln. Ander Nutzer und Nutzerinnen unterstützen die Beziehung der beiden: "Hoffentlich bleibt er auf dem richtigen Weg! Mit Liebe schafft man fast alles! Ein Rettungsanker für alle!" In einigen Kommentaren ist auch die Rede davon, dass Gehrke und Stewart mit ihrer Geschichte zeigen, dass Liebe alles überstehen kann.

Wann kommt Josh aus dem Gefängnis raus? Laura Sophie Gehrke, die zurzeit in Dubai wohnhaft ist, berichtete bereits am 18. Oktober, dass ihr Mann bald das Gefängnis verlassen darf. Sie wird in knapp drei Monaten in die USA ziehen, um mit Stewart ein gemeinsames Leben zu starten.