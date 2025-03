In dem Instagram-Reel ist der Zweijährige lachend beim Spielen im Bällebad sowie am Tisch einer Fast-Food-Filiale zu sehen. Für einen kurzen Moment ist zu sehen, dass das Kind ein blaues Auge zu haben scheint. Fans äußern ihre Bedenken und sogar der Vorwurf der angeblichen "Kindesmisshandlung" wird laut.

Die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) scheint einige der Kommentare gelöscht oder zumindest verborgen zu haben. Lediglich ein paar Beiträge zu dem Thema sind noch sichtbar, wie etwa: "Und alle, die was sagen, wegen des blauen Flecks, man kann Kinder nicht immer in Watte packen. Es passiert, dass Kinder mal fallen, sich blaue Flecken holen oder im schlimmsten Fall sich was brechen" oder "Die Kommentare wieder einfach nur dumm, wegen eines blauen Flecks sich so zu äußern."