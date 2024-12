Sind Sarah-Jane Wollny und Tinush nach Temptation noch zusammen?

Seit fast vier Jahren sind TV-Star Sarah-Jane Wollny (bekannt aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie") und Tinush Nasri (27) in einer Beziehung. Zuletzt wollte das Paar in der Dating-Show "Temptation Island VIP" seine Treue unter Beweis stellen. Flirtwillige Verführer und Verführerinnen setzen in der Sendung alles daran, die vergebenen Teilnehmenden zu betören.