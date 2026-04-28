Die Kameraaufnahmen einer Schule in der chinesischen Provinz Guizhou zeigen, wie geistesgegenwärtig und heldenhaft die Schülerschaft in einer Notsituation reagierte. Als ihrer Lehrerin ein Kollaps drohte, eilten sie ihr sofort hinterher, fingen sie auf und leisteten erste Hilfemaßnahmen.

Englischlehrerin bricht während Unterricht zusammen Wie das chinesische Nachrichtenportal InZhejiang berichtet, fühlte sich die Englischlehrerin Zhang Fumei während des Unterrichts unwohl und verließ schließlich schwankend das Klassenzimmer. Unmittelbar bemerkten die Schülerinnen und Schüler, dass etwas nicht stimmte. Einige blicken ihr kurz hinterher, ehe eine Schülerin ihrer Sitznachbarin ein Zeichen gab und nach und nach die halbe Klasse aufsprang, um der sichtlich orientierungslosen Lehrkraft in den Schulflur und anschließend in einen anderen Raum des Schulgebäudes zu folgen.

Schüler reagieren blitzschnell Acht Schülerinnen und Schüler fingen Fumei in letzter Sekunde auf, als sie auf den harten Boden zu stürzen drohte. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderten sie eine mögliche Kopfverletzung und kümmerten sich umgehend um die Lehrerin. Vorsichtig wurde Fumei auf den Boden gelegt, während das Schulpersonal verständigt wurde.