Werden die Labubus bald Hollywood erobern? Zumindest könnte man davon ausgehen, denn ein Bericht von The Hollywood Reporter besagt, dass Sony Pictures die Filmrechte an den gehypten Plüschtieren gesichert hat.

Film-Details noch nicht bekannt Das Branchenblatt berichtet, dass das Unternehmen den Vertrag erst diese Woche unterzeichnet hat. Ob es sich dabei um eine Live-Action-Verfilmung handelt, oder der Streifen doch animiert wird, ist bis dato unklar. Auch wer Regie führen wird oder worüber der Labubu-Film handeln soll, wurde bisher nicht verraten.

Wer hat Labubu erfunden? Die Labubu-Figur gehören zu der Comic-Reihe "The Monsters" des chinesischen Künstlers Kasing Lung. Die von der nordischen Mythologie inspirierten Bilderbuchtrilogie des Autos zeigte die kleinen Fellmonster erstmals 2015. Im Jahr 2019 machte der Spielwarenriese Pop Mart sie zu den viralen Sammlerstücken.