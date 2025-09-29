Labubu-Schokolade wegen Metallsplittern zurückgerufen

Die Labubu-Plüschmonster , mit ihren runden Kulleraugen, abstehenden Ohren und ihrem breiten Grinsen, zieren als Anhänger zahlreiche Taschen. Das Accessoire hat sogar den Sprung in die Lebensmittelregale in Form von Schokolade geschafft. Unter dem Namen Labuchoc werden vier verschiedene Geschmacksrichtungen in vier verschiedenen Farben angeboten. Diese sind allerdings nun von einer Rückrufaktion betroffen.

Metallsplitter in grüner Labuchoc-Schokolade

"Der Rückruf erfolgt vorsorglich, da in einem der grünen Riegel ein Metallteil gefunden wurde", heißt es in einer Aussendung. Betroffen sind die Produkte mit der Artikelnummer 844622 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.07.2026. Kunden, die die Schokolade bereits erworben haben, wird dringend vom Verzehr abgeraten.

Nach Angaben des Herstellers kann das betroffene Produkt in das Geschäft zurückgebracht werden, in dem es gekauft wurde. Der volle Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon zurückerstattet.

Die Labuchoc-Schokolade ist in den Geschmacksrichtungen Haselnuss, Erdbeere, Pistazie und Heidelbeere erhältlich. In der grünen Schokolade mit Pistaziencremefüllung wurden Metallsplitter gefunden.