Achtung, Schnitzel-Liebhaber: Semmelbrösel zurückgerufen
Der Lieferant Land-Leben Nahrungsmittel GmbH ruft Semmelbrösel der Marke "Scheidbach" zurück. Betroffen vom Rückruf sind die 5 Kilo sowie die 10 Kilogramm-Packungen des Produkts, das unter anderem beim Großhändler Metro erhältlich ist.
Kunden sollen nach den Ablaufdaten 30.07.2026 und 31.07.2026 Ausschau halten, da es bei diesen Chargen zu Produktionsfehlern gekommen sei.
Es könne laut dem Lieferanten nicht ausgeschlossen werden, dass sich feine Metallsplitter in den Packungen befinden. Aus diesem Grund werde dringend vom Verzehr abgeraten und das Produkt aus Gründen des Verbraucherschutzes zurückgerufen. Kunden, die die Semmelbrösel bereits erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons an der Verkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet.
