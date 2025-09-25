Achtung, Schnitzel-Liebhaber: Semmelbrösel zurückgerufen

Der Lieferant Land-Leben Nahrungsmittel GmbH ruft Semmelbrösel der Marke "Scheidbach" zurück. Betroffen vom Rückruf sind die 5 Kilo sowie die 10 Kilogramm-Packungen des Produkts, das unter anderem beim Großhändler Metro erhältlich ist.

Kunden sollen nach den Ablaufdaten 30.07.2026 und 31.07.2026 Ausschau halten, da es bei diesen Chargen zu Produktionsfehlern gekommen sei.