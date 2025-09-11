Verletzungsgefahr: Rückruf bei Temu-Thermomix

"Diese Rührschüsseldeckel mit großer Öffnung sind so beschaffen, dass eine Hand leicht das sich drehende Messer erreichen kann", heißt es in einer Aussendung. Es bestehe daher Verletzungsgefahr , weshalb nicht originale Deckel für Thermomix TM5 und TM6 nicht mehr verkauft werden, so der chinesische Onlinehändler.

Kunden per E-Mail informiert

Kunden, die das besagte Produkt bereits erworben haben, wurden per E-Mail informiert. Das Geld wird den Konsumenten auf das Konto überwiesen, das sie für die Zahlung verwendet haben.

Sollte man keine E-Mail erhalten haben, wird empfohlen, sich dringend an das Support-Center von Temu zu wenden, um eine Rückerstattung zu beantragen.