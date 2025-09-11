Verletzungsgefahr: Rückruf bei Temu-Thermomix
Der Onlinehändler Temu hat nicht originale Deckel für die Modelle TM5 und TM6 des Thermomix aus dem Sortiment genommen.
"Diese Rührschüsseldeckel mit großer Öffnung sind so beschaffen, dass eine Hand leicht das sich drehende Messer erreichen kann", heißt es in einer Aussendung. Es bestehe daher Verletzungsgefahr, weshalb nicht originale Deckel für Thermomix TM5 und TM6 nicht mehr verkauft werden, so der chinesische Onlinehändler.
Kunden per E-Mail informiert
Kunden, die das besagte Produkt bereits erworben haben, wurden per E-Mail informiert. Das Geld wird den Konsumenten auf das Konto überwiesen, das sie für die Zahlung verwendet haben.
Sollte man keine E-Mail erhalten haben, wird empfohlen, sich dringend an das Support-Center von Temu zu wenden, um eine Rückerstattung zu beantragen.
