T-Shirts, Kapuzenpullis: Gewand wegen Weichmachern zurückgerufen

In der EU gilt seit 2007 die REACH-Verordnung, die die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe regelt. Damit sollen sowohl Menschen als auch die Umwelt vor schädlichen Chemikalien geschützt werden. Aufgrund dieser Regelung sind Unternehmen verpflichtet, Stoffdaten zu erfassen und der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zu melden.

Gegen die REACH-Verordnung dürfte wohl das niederländische Unternehmen America Today verstoßen haben. Denn das Unternehmen hat mehrere T-Shirts und Kapuzenpullis aus dem Sortiment genommen. Zu den zurückgerufenen Artikeln zählen folgende Produktnamen: Sly Hood, Easton Sora, Ebba, Emina, Sly Hood JR, Sora JR, Ebba JR. Diese werden unter anderem über den Onlinehändler Zalando verkauft.