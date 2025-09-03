Brandgefahr: Hersteller ruft diese Powerbanks zurück

Wie Xiaomi in einer Aussendung mitteilt, sollten Kunden den Rückruf ernst nehmen, da es bei den betroffenen Geräten zu Fehlfunktionen kommen kann. "Diese können möglicherweise zu einer Überhitzung der Batterie führen, was ein Brandrisiko darstellen könnte", heißt es weiter. Nach Angaben von Xiaomi gab es Probleme mit bestimmten Rohstoffen von Zulieferern.

Produkte aus dem Sortiment entfernt

Der Rückruf betrifft die beiden Ausführungen "Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Blue" und "Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Tan". Die Artikel wurden zwischen August und September 2024 hergestellt.

Das Unternehmen versichert, dass die Anzahl der bekannten Vorfälle gering sei, Xiaomi jedoch beschlossen habe, die besagten Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Ein sofortiger Rückruf wurde eingeleitet.