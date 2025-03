Schock nach K.I.Z-Konzert: Frauen von HSV-Fans belästigt

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Berliner Hip-Hop-Band K.I.Z gab am 8. März in Hamburg ein Konzert nur für Frauen.

gab am 8. März in Hamburg ein Zeitgleich fand nebenan das Fußballmatch Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf statt.

fand nebenan das Einige Konzertbesucherinnen wurden nach dem Event von HSV-Fans bedrängt und sexuell belästigt. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Vom Safe Space raus in die Höhle des Löwen: So in etwa muss es sich für etliche Frauen nach dem "K.I.Z nur für Frauen"-Konzert im Hamburg am 8. März angefühlt haben. Vielen Stimmen im Netz zufolge muss das unfreiwillige Aufeinandertreffen von K.I.Z-Konzertbesucherinnen und HSV-Fußballfans nach Ende der Veranstaltungen ein regelrechter (Kultur-)Schock gewesen sein. Was ist passiert?

K.I.Z gaben Frauenkonzert in Hamburg Bereits zum 12. Mal veranstaltete die Berliner Hip-Hop-Band zum Weltfrauentag ein Konzert ausschließlich für Frauen, um auf strukturelle Benachteiligung aufmerksam machen und Solidarität zu zeigen. Männern – mit Ausnahme von Bandmitgliedern und Crew – wird kein Zutritt zum Veranstaltungsort gewährt. Am vergangenen Samstag fand der legendäre Gig in der Barclays Arena in Hamburg statt, die sich neben dem Volksparkstadion befindet, wo zeitgleich das Fußballspiel Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf stattgefunden hat.

Konzertbesucherinnen trafen auf HSV-Fans "11.000 Frauen feiern im größten Safe Space der Stadt", betitelt eine TikTok-Userin ihr Video vom K.I.Z-Konzert. Doch in den letzten Tagen gingen vor allem Videos viral, welche das Aufeinandertreffen mit den HSV-Fans nach dem Gig in den Fokus rückte. Besonders der Weg zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, den sich die Konzertbesucherinnen und die vorwiegend männlichen Fußballbesucher teilten, sei für einige Frauen ein regelrechter Spießrutenlauf gewesen.

Sexuelle Belästigung Eine Frau schrieb unter eines der Konzert-Postings von K.I.Z: "Dieses Konzert war einfach so unfassbar nice! Ich habe mich noch NIE so safe und wohlgefühlt in einem öffentlichen Raum. Das war sehr heilsam. Vielen Dank! Daher war der Schock beim Verlassen einfach nur schlimm. Wer sich ausgedacht hat, das Frauenkonzert parallel zum HSV Spiel enden zu lassen sollte echt eingesperrt werden … Eine meiner Freundinnen wurde angefasst, eine wurde krass von mehreren Männern beleidigt. Als ich in meinem Auto saß, hat einer vehement versucht meine Tür aufzureißen [...]".

Auch auf TikTok berichten Userinnen von ähnlichen negativen Erfahrungen: "Das war so gottlos. In der Arena war ich happiest girl alive 💖💜 Und dann waren da plötzlich männliche HSV Fans."

Und dann waren da plötzlich männliche HSV Fans." "Es war so schlimm, einfach direkt die negative Klatsche bekommen nach dem Konzert."

"Es war einfach soooo schlimm! Der Weg zur Bahn und dann in der Bahn."

"Heimfahrt war ganz schlimm."

"Der Reality-Check nach dem Konzert war absolut bodenlos."

"Einfach vor unserem Auto haben sich zwei HSV-Fans geprügelt … Ich werde das nie verstehen."

Von den Bandmitgliedern selbst gab es bis dato noch keine Stellungnahme zu dem unglücklichen Zufall. Die Tour-Planung von K.I.Z wird jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit längst festgestanden sein, erst danach folgte der Bundesligaspielplan. Und ein spontanes Umbuchen der Location ist in dieser Größenordnung nicht realisierbar.

Wann spielt K.I.Z in Wien? In wenig Tagen wird die Berliner Band in Wien ein Konzert veranstalten. Im Rahmen der "Görlitzer Park"-Tour wird die Hip-Hop-Formation am 22. März ihre Hits zum Besten geben. Wer: K.I.Z "Görlitzer Park"-Tour

Wann: 22. März 2025

Wo: Stadthalle Wien