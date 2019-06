Hamburg: Die ideale Stadt für einen Wochenendtrip

Genuss & Kulinarik

In der Welt der Kulinarik ist Hamburg eine der führenden Städte in Deutschland. Insgesamt 11 Sternerestaurants bieten kulinarische Exzellenz in einzigartigem Ambiente. Gleichzeitig ist Hamburg bei regionalen und nachhaltigen Lebensmitteltrends und in der vielfältigen Street-Food-Szene ganz oben mit dabei und Hotspot für eine junge, experimentierfreudige Küche. Die lokalen Spezialitäten Labskaus und Fischbrötchen sollten Sie auf Ihrer Reise durch Hamburgs Genusswelten unbedingt probieren.