Technische Probleme der Absaugpumpe

Das Unglück ereignet sich bereits Sonntagnachmittag im Hotel Zafiro in Can Picafort an der Nordküste von Mallorca. Der vierjährige Brite war gerade beim Planschen mit anderen Kindern, als sein Arm in der Öffnung der Poolpumpe steckenblieb. Die Anlage, die eigentlich durch ein Schutzgitter gesichert sein sollte, hatte laut Zeugenaussagen bereits zuvor technische Probleme. Mehrere Hotelgäste berichteten gegenüber Daily Mail, dass sie das Personal bereits Stunden vor dem Vorfall auf den Schaden hingewiesen hätten. Doch offenbar wurde dieser nicht ausgewiesen, oder nur notdürftig repariert.