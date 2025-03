Balearen-Report: Mallorca – die vielfältige Insel

Die „größere Insel“ (= Mallorca) hat ein ambivalentes Image: Zweifelhaften Ruhm haben die Saufgelage am Ballermann ebenso wie die sommerlichen Urlaubermassen erlangt. Auf der anderen Seite ist Mallorca eine landschaftlich großartige Insel mit vielen Kultur-Highlights. Der Charakter der größten Baleareninsel ist vielfältig: endlose Strände im Norden, kleine „Calas“ (Buchten) im Osten , nahezu unverbaute Küstenabschnitte im Südosten und die spektakuläre Kulisse des Tramuntana-Gebirges im Nordwesten . Die weite Bucht von Palma, die sich im Süden erstreckt, beherbergt nicht nur Partyzentren wie den Ballermann, sondern, in halbwegs sicherer Entfernung, auch die Hauptstadt Palma de Mallorca .

Mallorca im Schnellcheck

Hauptstadt

Palma de Mallorca (420.000 Einwohner). Sehenswerte Orte: Soller, Alcudia, Deia, Pollenca

Lieblingsstrände

Es Trenc: der Klassiker unter den Mallorca-Stränden, naturgeschützter, kilometerlanger Sandstrand im Süden mit kristallklarem Wasser; Sant Elm: mittelgroßer Sandstrand am äußersten Südwest-Zipfel Mallorcas; etwas abgelegen, daher nicht überlaufen, wenige Hotels und eine nette Fußgängerzone.

Hotel-Tipp

Strand: Illa d’Or (illador.com): traditionsreiches, englisch geprägtes Hotel in Port de Pollença an einer der schönsten Strandpromenaden der Insel; Stadt: Can Cera (cancerahotel.com), sehr ruhig gelegenes Boutiquehotel in einem der schönsten Altstadtpaläste von Palma.