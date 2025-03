Balearen-Report: Ibiza – die ausgeflippte Insel

In den 1960ern (Woodstock!) geriet Ibiza in den Fokus von Hippies aus aller Welt. Noch heute gibt es siebzehn Hippie-Märkte, die freilich teilweise kommerzialisiert sind. In den 90ern entdeckte das Partyvolk die Insel – heute beherbergt Ibiza Megadiskotheken wie das Privilege, das bis zu 14.000 Gäste fasst. Partymeile ist die Platja d’en Bossa, wo sich ein Club an den anderen reiht und DJs wie David Guetta und Robin Schulz auflegen.